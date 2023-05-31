Зеленский провел заседание Ставки в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Одессе. В городе он провел заседание Ставки.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский рассказал, что на заседании был заслушан командующий Москалев по оперативной ситуации в зоне его ответственности.

"Отдельный доклад вице-адмирала Неежпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих", — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, генерал Сырский заявил о стабилизации ситуации на Хортице.

На Ставке также были доклады Буданова и Малюка о мероприятиях в рамках их компетенции.

Напомним, в среду, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Там он провел совещание по военному командованию и представил нового руководителя ОВА.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации. Это решение было принято после согласования Кабинетом Министров 30 мая.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в конференции по случаю Международного дня защиты детей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Он зачитал рассказ из дневника маленького мариупольца.