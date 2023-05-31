Зеленский провел заседание Ставки в Одессе
Сегодня, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Одессе. В городе он провел заседание Ставки.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Ставка в Одессе
Зеленский рассказал, что на заседании был заслушан командующий Москалев по оперативной ситуации в зоне его ответственности.
"Отдельный доклад вице-адмирала Неежпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих", — рассказал Зеленский.
По словам главы государства, генерал Сырский заявил о стабилизации ситуации на Хортице.
На Ставке также были доклады Буданова и Малюка о мероприятиях в рамках их компетенции.
Напомним, в среду, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Там он провел совещание по военному командованию и представил нового руководителя ОВА.
Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации. Это решение было принято после согласования Кабинетом Министров 30 мая.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в конференции по случаю Международного дня защиты детей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Он зачитал рассказ из дневника маленького мариупольца.