Зеленський провів засідання Ставки в Одесі

Президент України Володимир Зеленський в Одесі. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 31 травня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Одесі. У місті він провів засідання Ставки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський розповів, що на засіданні було заслухано командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

"Окрема доповідь віцеадмірала Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання. Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів", — розповів Зеленський.

За словами глави держави, генерал Сирський заявив про стабілізацію ситуації на Хортиці.

На Ставці також були доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції.

Нагадаємо, у середу, 31 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одеську область. Там він провів нараду з військовим командуванням та представив нового керівника ОДА.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації. Це рішення було ухвалено після погодження Кабінетом Міністрів України 30 травня.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Він зачитав розповідь зі щоденника маленького маріупольця.