Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський провів засідання Ставки в Одесі arrow

Зеленський провів засідання Ставки в Одесі

31 травня 2023 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський провів засідання Ставки в Одесі
Президент України Володимир Зеленський в Одесі. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 травня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Одесі. У місті він провів засідання Ставки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Ставка в Одесі

Зеленський розповів, що на засіданні було заслухано командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. 

"Окрема доповідь віцеадмірала Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання. Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів", — розповів Зеленський.

За словами глави держави, генерал Сирський заявив про стабілізацію ситуації на Хортиці.

На Ставці також були доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції. 

Нагадаємо, у середу, 31 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одеську область. Там він провів нараду з військовим командуванням та представив нового керівника ОДА.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації. Це рішення було ухвалено після погодження Кабінетом Міністрів України 30 травня.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Він зачитав розповідь зі щоденника маленького маріупольця. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB