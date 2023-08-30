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Зеленский резко раскритиковал власти Киева из-за отсутствия изменений в работе ВВК

30 августа 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский резко раскритиковал власти Киева из-за отсутствия изменений в работе ВВК
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти никаких усилий со стороны военного командования и местных властей Киева не было приложено для того, чтобы украинские защитники могли проходить военно-врачебную комиссию в гражданских больницах. В противоположность этому Волынская область справилась с этой задачей успешно.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

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Президент подчеркнул, что все, что касается готовности к военной службе, должно быть понятно и четко. Так, человек должен понимать, какой может внести вклад в помощь обороне, а подразделения — кем их будут комплектовать.

Зеленский отметил, что для лучшего понимания проблемы нужно цифровизировать работу ВВК.

"Никаких очередей. Никаких скитаний ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении", — заявил он.

Раскритиковал Киев

Президент добавил, что после завершения всех мер по цифровизации, потребуется обеспечить полный доступ к возможностям прохождения ВВК в гражданских медицинских учреждениях во всех регионах.

"Некоторые регионы, например Волынь, полностью обеспечили это. А другой пример — в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что, для того чтобы решить этот вопрос, нужно активно работать военному командованию, медицинской сфере и всем уровням власти.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробнее о заседании СНБО по военно-врачебным комиссиям. Он рассказал, что сейчас идет проверка по всей стране.

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