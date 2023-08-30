Зеленський різко розкритикував владу Києва через відсутність змін у роботі ВЛК

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майже жодних зусиль з боку військового командування та місцевої влади Києва не було докладено для того, щоб українські захисники могли проходити військово-лікарську комісію в цивільних лікарнях. На противагу цьому Волинська область впоралася з цим завданням успішно.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський про цифровізацію роботи ВЛК

Президент підкреслив, що все, що стосується готовності до військової служби, має бути зрозумілим та чітким. Так, людина повинна розуміти, який може зробити внесок в допомогу обороні, а підрозділи — ким їх будуть комплектувати.

Зеленський зазначив, що для найкращого розуміння проблеми, потрібно цифровізувати роботу ВЛК.

"Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі", — заявив він.

Розкритикував Київ

Президент додав, що після завершення всіх заходів з цифровізації, буде потрібно забезпечити повний доступ до можливостей проходження ВЛК у цивільних медичних установах у всіх регіонах.

"Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад — у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини", — наголосив Зеленський.

Він заявив, що для того, аби розв'язати це питання, потрібно активно працювати військовому командуванню, медичній сфері та всім рівням влади.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів детальніше про засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій. Він розповів, що зараз триває перевірка по всій країні.