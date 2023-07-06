Зеленский резко ответил на заявления, что помощь Украине "затягивает войну"

Президент Украины Владимир Зеленский в Болгарии Фото: REUTERS/Спассиана Sergieva

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на дезинформацию о том, что помощь Украине якобы "затягивает войну". Он сказал, что для выгодных России нарративов есть несколько особо абсурдных и опасных утверждений.

Об этом Владимир Зеленский сказал для представителей болгарских политических кругов, общественности и СМИ.

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"Среди них утверждение, что помощь Украине, в частности оружием или санкциями, — якобы делает эту войну длиннее и якобы не помогает восстановить безопасность. Вероятно, вы могли слышать такие абсурдные утверждения. Всегда важно — опровергать их", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, реальность говорит сама за себя. Глава государства подчеркнул, что чем больше оружия получает Украина, тем четче контуры нашей победы, а также благодаря этому сокращается масштаб войны.

Зеленский подчеркнул, что оборонная поддержка — это спасение свободы, которая увеличивает пространство нормальной жизни украинцев.

"И я благодарен Болгарии за то, что вы на светлой стороне истории, в частности в оборонном сотрудничестве", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Также мы писали, что Зеленский подписал с премьером страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.