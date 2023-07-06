Зеленський різко відповів на заяви, що допомога Україні "затягує війну"

Президент України Володимир Зеленський у Болгарії. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на дезінформацію про те, що допомога Україні нібито "затягує війну". Він сказав, що для вигідних Росії наративів є декілька особливо абсурдних та небезпечних тверджень.

Про це Володимир Зеленський сказав для представників болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ.

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"Серед них твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю чи санкціями, нібито робить цю війну довшою та нібито не допомагає відновити безпеку. Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо спростовувати їх", — наголосив Зеленський.

За його словами, реальність говорить сама за себе. Глава держави наголосив, що чим більше зброї отримує Україна, тим чіткіші контури нашої перемоги, а також завдяки цьому скорочується масштаб війни.

Зеленський наголосив, що оборонна підтримка — це порятунок свободи, яка збільшує простір нормального життя українців.

"І я вдячний Болгарії за те, що ви на світлій стороні історії, зокрема в оборонній співпраці", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Також ми писали, що Зеленський підписав з прем'єром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.