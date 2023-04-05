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Зеленский рассказал Анджею Дуде о ситуации в Бахмуте: польский лидер пообещал самолеты

5 апреля 2023 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский и Дуда
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Анджею Дуде о ситуации в Бахмуте Донецкой области. Глава государства подчеркнул, что именно там продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. По его словам, ситуация в Бахмуте зависит не только от героизма украинских военных, но и от скорости и объема поступления военной помощи от международных партнеров.

Об этом сообщили на сайте Зеленского.

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"Самая сложная ситуация на территории нашего государства — в Бахмуте. Наибольшее применение различного оружия, артиллерии — именно там. Там очень-очень сложная история. И ежедневно — дефицит: то есть артиллерия, достаточно снарядов у нашей стороны, то их меньше. Это происходит ежедневно. То есть успех в каких-то частях Бахмута, мы идем вперед, то его нет, и мы снова отходим на позиции. Но мы находимся в Бахмуте, и враг не контролирует город. Это ситуация на сегодня", — рассказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что за оперативную ситуацию на Бахмутском направлении отвечает командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский. Для него основным является сохранение личного состава.

"Для меня самое главное — наши военные. И, безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, обязательно будут соответствующие правильные решения генерала на месте. Я в этом уверен", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что чем больше и быстрее будут поступать в Украину оружие и боеприпасы, тем быстрее ВСУ будут менять ситуацию не только в Бахмуте, но и на других участках фронта на территории Украины.

Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна в течение последних месяцев передала со своих составов в распоряжение ВСУ четыре МиГ-29. Передача еще четырех — в процессе.

"То есть уже восемь. Мы готовы — и я об этом говорил господину Президенту — передать еще шесть готовящихся к этому самолетов", — добавил Дуда.

Зеленский в Польше

Зеленский в Польше

Зеленский в Польше

Зеленский и Дуда также осмотрели образцы военной техники, которую Польша планирует передать Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Поляки поздравили украинского президента поздравлением на украинском языке.

Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о визите в Польшу. Она уже встретилась с супругой Анджея Дуды. Вместе они посетили украинских медиков, которые завершают обучение медицинской эвакуации в составе польских аэробригад на вертолетах HEMS.

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