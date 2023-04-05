Зеленський розповів Анджею Дуді про ситуацію в Бахмуті: польський лідер пообіцяв літаки

Зеленський та Дуда

Президент України Володимир Зеленський розповів Анджею Дуді про ситуацію в місті Бахмуті Донецької області. Глава держави наголосив, що саме там тривають важкі бої з російськими окупантами. За його словами, ситуація в Бахмуті залежить не тільки від героїзму українських військових, а й від швидкості та обсягів надходження військової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це повідомили на сайті Зеленського.

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"Найскладніша ситуація на території нашої держави — у Бахмуті. Найбільше застосування різної зброї, артилерії — саме там. Там дуже-дуже складна історія. І щоденно — дефіцит: то є артилерія, достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось частинах Бахмута, ми йдемо вперед, то його немає, і ми знову відходимо на позиції. Але ми перебуваємо в Бахмуті, і ворог не контролює місто. Це ситуація на сьогодні", — розповів Зеленський.

Президент України нагадав, що за оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку відповідає командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський. Для нього основним є збереження особового складу.

"Для мене найголовніше — наші військові. І, безумовно, якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці. Я в цьому впевнений", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, чим більше та швидше надходитимуть в Україну зброя та боєприпаси, тим швидше ЗСУ змінюватимуть ситуацію не лише в Бахмуті, а й на інших ділянках фронту на території України.

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна протягом останніх місяців передала зі своїх складів у розпорядження ЗСУ чотири МіГ-29. Передача ще чотирьох — у процесі.

"Тобто вже вісім. Ми готові — і я про це говорив пану Президенту — передати ще шість літаків, які готують до цього", — додав Дуда.

Зеленський та Дуда також оглянули зразки військової техніки, яку Польща планує передати Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Поляки привітали українського президента вітанням українською мовою.

Також ми писали, що перша леді України Олена Зеленська розповіла про візит у Польщу. Вона вже зустрілася з дружиною Анджея Дуди. Разом вони відвідали українських медиків, які завершують навчання медичній евакуації у складі польських аеробригад на гелікоптерах HEMS.