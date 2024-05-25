Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от Саммита мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципам "всех на всех".

Об этом Зеленский сказал во время интервью изданию ORDA News.

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Зеленский рассказал, что на Саммит мира Украина выносит три пункта из 10, объединяющих все страны. Глава государства подчеркнул, что первый пункт — это ядерная энергетическая безопасность.

"У нас оккупирована АЭС, шесть блоков. Не раз говорил о том, что это может быть шесть Чернобылей. Украинский менеджмент и технари там работают, а руководят всем россияне", — рассказал Зеленский.

Он также добавил, что дети этих сотрудников АЭС сейчас в России, они являются заложниками. Поэтому работники на ЗАЭС по сути являются рабами оккупантов.

Зеленский также добавил, что в Украине 15 блоков на АЭС и это серьезная проблема из-за ракетных ударов России.

Продовольственная безопасность и обмен пленными

Вторым ключевым для Украины пунктом является продовольственная безопасность, в которой заинтересованы все страны мира. Также Зеленским сообщил, что третьим пунктом является гуманитарный пункт, который будет рассмотрен на саммите. Речь идет об обмене пленными по принципу "всех на всех".

По словам Зеленского, также должны быть возвращены дети, которых Россия силой вывезла на свою территорию.

"Мы его назвали инаугурационный саммит, но мы хотим не просто поздороваться, а мы хотим иметь хотя бы три пункта, чтобы двигаться вперед", — указал Зеленский.

Также президент добавил, что Россия делает все для того, чтобы сорвать саммит.

"Мы знаем, кого они просят, с какими странами встречаются, их диалоги с Китаем. В общем, дураков нет и разведки тоже есть", — отметил глава государства.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский сообщал, что к участию могут присоединиться все континенты. Также глава государства назвал основные цели мероприятия.

Также мы сообщали, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в Глобальном саммите мира по отношению к Украине. Бразильский лидер объяснил это тем, что к мероприятию не вовлечены "обе стороны конфликта".