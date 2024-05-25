Зеленський розповів, чого очікує Україна від саміту миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, що України виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципов "всіх на всіх".

Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю виданню ORDA News.

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Три ключові вимоги України

Зеленський розповів, що на саміт Україна виносить три пункти з 10, які об'єднують усі країни. Глава держави наголосив, що перший пункт — це ядерна енергетична безпека.

"У нас окупована АЕС, шість блоків. Не раз говорив про те, що це може бути шість Чорнобилів. Український менеджмент і технарі там працюють, а керують усім росіяни", — розповів Зеленський.

Він також додав, що наразі діти цих чпівробітників АЕС зараз у Росії, вони є заручниками. Через це праціники на ЗАЕС по суті є рабами окупантів.

Зеленський також додав, що в Україні 15 блоків на АЕС і це серйозна проблема через ракетні удари Росії.

Продовольча безпека і обмін полоненими

Другим ключовим для України пунктом є продовольча безпека, у якій зацікавлені всі країни світу. Також Зеленським повідомив, що третім пунктом є гуманітарний пункт, який буде розглянуто на саміті. Йдеться про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".

За словами Зеленського, також мають бути повернуті діти, яких Росія силою вивезла на свою територію.

"Ми його назвали інавгураційний саміт, але ми хочемо не просто привітатися, а ми хочемо мати хоча б три пункти, щоб рухатися вперед", — вказав Зеленський.

Також президент додав, що Росія робить усе для того, щоб зірвати саміт.

"Ми знаємо кого вони просять, з якими країнами зустрічаються, їхні діалоги з Китаєм. Загалом, дурнів немає і розвідки теж є", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Президент Зеленський повідомляв, що до участі можуть доєднатися всі континенти. Також глава держави назвав основні цілі заходу.

Також ми повідомляли, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не брати участі у Глобальному саміті миру щодо України. Бразильський лідер пояснив це тим, що до заходу не залучені "обидві сторони конфлікту".