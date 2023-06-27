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Зеленский рассказал детали о новом пакете помощи от США

27 июня 2023 23:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал детали о новом пакете помощи от США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и президента страны Джо Байдена за очередной пакет военной помощи. Туда, в частности, вошли бронетехника и многие боеприпасы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

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"Сегодня есть новый оборонный пакет от США для наших воинов: бронетехника, боеприпасы для "Петриотов", "Стингеров", "Хаймарсов", дополнительные снаряды для нашей артиллерии. Спасибо господину Президенту Байдену, Конгрессу — обеим партиям, всем американцам!" — выразил благодарность Президенту.

Кроме того, Зеленский рассказал о успехах на фронте и продвижении украинских военных.

"Фронт. Наши герои, наши активные действия. Сегодня у нас тоже есть движение вперед! На всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Есть важные результаты в отражении российских штурмов. Спасибо, воины!" — подчеркнул глава государства.

Украинский президент также активно сотрудничает с зарубежными партнерами. Так, 27 июня Владимир Зеленский созвонился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск в Донецкой и Запорожье. Пообщались об актуальной ситуации на поле боя и ежедневных шагах по деоккупации украинской территории. Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии", — рассказал Зеленский.

Напомним, 27 июня США объявили о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности поддержки контрнаступательных операций Украины.

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