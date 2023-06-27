Зеленський розповів деталі про новий пакет допомоги від США
Президент України Володимир Зеленський подякував США та президенту країни Джо Байдену за черговий пакет військової допомоги. Туди, зокрема, увійшли бронетехніка та багато боєприпасів.
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.
Реакція Зеленського на пакет військової допомоги від США
"Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів: бронетехніка, боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів", "Хаймарсів", додаткові снаряди для нашої артилерії. Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу — обом партіям, всім американцям!" — висловив вдячність Президент.
Окрім того, Зеленський розповів успіхи на фронті та просування українських військових.
"Фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух уперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Є важливі результати у відбитті російських штурмів. Дякую, воїни!" — наголосив глава держави.
Український Президент також активно співпрацює із закордонними партнерами. Так, 27 червня Володимир Зеленський зідзвонився з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
"Розповів про поїздку на передові позиції українських військ на Донеччині та Запоріжжі. Поспілкувалися про актуальну ситуацію на полі бою та щоденні кроки з деокупації української території. Озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, 27 червня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України.