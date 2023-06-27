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Зеленський розповів деталі про новий пакет допомоги від США

27 червня 2023 23:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів деталі про новий пакет допомоги від США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський подякував США та президенту країни Джо Байдену за черговий пакет військової допомоги. Туди, зокрема, увійшли бронетехніка та багато боєприпасів.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні. 

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"Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів: бронетехніка, боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів", "Хаймарсів", додаткові снаряди для нашої артилерії. Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу — обом партіям, всім американцям!" — висловив вдячність Президент. 

Окрім того, Зеленський розповів успіхи на фронті та просування українських військових. 

"Фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух уперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Є важливі результати у відбитті російських штурмів. Дякую, воїни!" — наголосив глава держави. 

Український Президент також активно співпрацює із закордонними партнерами. Так, 27 червня Володимир Зеленський зідзвонився з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 

"Розповів про поїздку на передові позиції українських військ на Донеччині та Запоріжжі. Поспілкувалися про актуальну ситуацію на полі бою та щоденні кроки з деокупації української території. Озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України. 

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