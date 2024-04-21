Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский рассказал, как россияне планируют взять Часов Яр до 9 мая arrow

Зеленский рассказал, как россияне планируют взять Часов Яр до 9 мая

21 апреля 2024 22:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский рассказал, как россияне планируют взять Часов Яр до 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью NBC News. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая. Вооруженные силы Украины рассчитывают выстоять благодаря своевременной поставке оружия от союзников.

Об этом Зеленский заявил в интервью NBC News в воскресенье, 21 апреля.

Читайте также:

Россия хочет захватить Часов Яр

Президент отметил, что Россия намерена до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Он также добавил, что украинские военные готовятся к этому.

"До 9 мая россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я рассчитываю, что мы выстоим, что придет оружие вовремя, и мы сможем отбить врага", — сказал глава государства.

Он также отметил, что Украина намерена разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям, которые враг наметил на июнь.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону в том направлении, не хватает нужного вооружения. В этой связи он рассчитывает на помощь от США.

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России", — рассказал президент.

Он отметил, что артиллерийские снаряды тоже в дефиците.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поблагодарил Палату представителей США за принятие законопроекта о помощи Украине. Он предусматривает финансовую поддержку в 60 миллиардов долларов.

Также мы писали, что США приняли использование для Украины замороженных активов России.

Владимир Зеленский
война
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Россия
Часов Яр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд