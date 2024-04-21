Зеленский рассказал, как россияне планируют взять Часов Яр до 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью NBC News. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая. Вооруженные силы Украины рассчитывают выстоять благодаря своевременной поставке оружия от союзников.

Об этом Зеленский заявил в интервью NBC News в воскресенье, 21 апреля.

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Президент отметил, что Россия намерена до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Он также добавил, что украинские военные готовятся к этому.

"До 9 мая россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я рассчитываю, что мы выстоим, что придет оружие вовремя, и мы сможем отбить врага", — сказал глава государства.

Он также отметил, что Украина намерена разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям, которые враг наметил на июнь.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону в том направлении, не хватает нужного вооружения. В этой связи он рассчитывает на помощь от США.

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России", — рассказал президент.

Он отметил, что артиллерийские снаряды тоже в дефиците.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поблагодарил Палату представителей США за принятие законопроекта о помощи Украине. Он предусматривает финансовую поддержку в 60 миллиардов долларов.

Также мы писали, что США приняли использование для Украины замороженных активов России.