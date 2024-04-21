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Зеленський розповів, як росіяни планують взяти Часів Яр до 9 травня

21 квітня 2024 22:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський розповів, як росіяни планують взяти Часів Яр до 9 травня
Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю NBC News. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники розраховують захопити Часів Яр до 9 травня. Збройні сили України розраховують вистояти завдяки своєчасному постачанню зброї від союзників.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для NBC News у неділю, 21 квітня.

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Росія хоче захопити Часів Яр

Президен зазначив, що Росія має намір до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Він також додав, що українські військові готуються до цього.

"До 9 травня росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога", — сказав глава держави.

Він також зазначив, що Україна має намір розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій, які ворог намітив на червень.

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. У зв'язку з цим він розраховує на допомогу від США.

"Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії", — розповів президент. 

Він наголосив, що артилерійські снаряди також у дефіциті.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський подякував Палаті представників США за ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає фінансову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів.

Також ми писали, що США схвалили використання для України заморожених активів Росії.

Володимир Зеленський
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Росія
Часів Яр

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