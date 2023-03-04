Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с россией после войны

Владимир Зеленский

Глава государства рассказал, как Украине жить дальше рядом с таким агрессивным соседом как россия. Он отметил, что членство в Европейском Союзе и НАТО обеспечит безопасность.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время встречи со студентами во Львове с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

Как Украина будет жить рядом с россией после войны

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина — это где-то у россии, а чтобы все говорили, что россия — это где-то возле Украины", — заявил Владимир Зеленский.

Роберта Мецола заверила, что Украина станет членом ЕС, а Европа будет с украинцами до победы.

"Только Украина может решать, когда война завершится. Мы не можем говорить о мире без справедливости, без свободы, без суверенитета и территориальной целостности", — подытожила Мецола.

Встреча Зеленского и Мецолы со студентами львовских вузов

Встреча Зеленского и Мецолы со студентами львовских вузов

Напомним, 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европейского парламента Робертой Мецолой.

Впоследствии они договорились, что Зеленский и Мецола подпишут соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии рф.

Фото: Офис Президента

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