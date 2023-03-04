Зеленський розповів, як Україна житиме поруч з росією після війни
Глава держави розповів, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом як росія. Він зазначив, що членство в Європейському Союзі та НАТО забезпечить безпеку.
Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі зі студентами у Львові з президентом Європарламенту Робертою Мецолою.
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Як Україна житиме поруч з росією після війни
"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна — це десь біля росії, а щоб усі говорили, що росія — це десь біля України", — заявив Володимир Зеленський.
При цьому Роберта Мецола запевнила, що Україна стане членом ЄС, а Європа буде з українцями до перемоги.
"Тільки Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету і територіальної цілісності", — підсумувала Мецола.
Нагадаємо, 4 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.
Згодом вони домовилися, що Зеленський та Мецола підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф.
Фото: Офіс Президента