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Зеленский рассказал, как защищали Офис Президента в первые дни войны

30 апреля 2023 12:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, как защищали Офис Президента в первые дни войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к обороне Банковой во время вторжения России. Была очень серьезная подготовка с оружием и патронам.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

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"Я думаю, никого бы в плен не взяли, если бы они (оккупанты. — Ред.) дошли до Администрации. У нас была очень серьезная подготовка, у нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что у него есть пистолет. Он тренируется и умеет им пользоваться.

Напомним, в спецвыпуске Дмитрия Комарова "Год" Президент Украины Владимир Зеленский показал, какие сувениры и подарки стоят в его кабинете на Банковой.

Также Зеленский к годовщине вторжения Российской Федерации показал свою комнату на Банковой и в каких условиях живет уже больше года.

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