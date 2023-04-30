Зеленский рассказал, как защищали Офис Президента в первые дни войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к обороне Банковой во время вторжения России. Была очень серьезная подготовка с оружием и патронам.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

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"Я думаю, никого бы в плен не взяли, если бы они (оккупанты. — Ред.) дошли до Администрации. У нас была очень серьезная подготовка, у нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что у него есть пистолет. Он тренируется и умеет им пользоваться.

Напомним, в спецвыпуске Дмитрия Комарова "Год" Президент Украины Владимир Зеленский показал, какие сувениры и подарки стоят в его кабинете на Банковой.

Также Зеленский к годовщине вторжения Российской Федерации показал свою комнату на Банковой и в каких условиях живет уже больше года.