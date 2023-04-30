Зеленський розповів, як захищали Офіс Президента у перші дні війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський був готовий до оборони Банкової під час вторгнення Росії. Була дуже серйозна підготовка зі зброєю та патронами.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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"Я думаю, нікого б в полон не взяли, якби вони (окупанти. — Ред.) дійшли до Адміністрації. В нас була дуже серйозна підготовка, в нас були ящики зі зброєю, з патронами в різних точках Банкової", — розповів Зеленський.

Він додав, що в нього є пістолет. Він тренується і вміє ним користуватись.

Нагадаємо, у спецвипуску Дмитра Комарова "Рік" Президент України Володимир Зеленський показав, які сувеніри та подарунки стоять у його кабінеті на Банковій.

Також Зеленський до річниці вторгнення Російської Федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе вже понад рік.