Зеленський розповів, як захищали Офіс Президента у перші дні війни
Президент України Володимир Зеленський був готовий до оборони Банкової під час вторгнення Росії. Була дуже серйозна підготовка зі зброєю та патронами.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
Як захищали Офіс Президента на початку війни
"Я думаю, нікого б в полон не взяли, якби вони (окупанти. — Ред.) дійшли до Адміністрації. В нас була дуже серйозна підготовка, в нас були ящики зі зброєю, з патронами в різних точках Банкової", — розповів Зеленський.
Він додав, що в нього є пістолет. Він тренується і вміє ним користуватись.
Нагадаємо, у спецвипуску Дмитра Комарова "Рік" Президент України Володимир Зеленський показав, які сувеніри та подарунки стоять у його кабінеті на Банковій.
Також Зеленський до річниці вторгнення Російської Федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе вже понад рік.