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Зеленський розповів, як захищали Офіс Президента у перші дні війни

30 квітня 2023 12:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, як захищали Офіс Президента у перші дні війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський був готовий до оборони Банкової під час вторгнення Росії. Була дуже серйозна підготовка зі зброєю та патронами.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.  

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"Я думаю, нікого б в полон не взяли, якби вони (окупанти. — Ред.) дійшли до Адміністрації. В нас була дуже серйозна підготовка, в нас були ящики зі зброєю, з патронами в різних точках Банкової", — розповів Зеленський.

Він додав, що в нього є пістолет. Він тренується і вміє ним користуватись.

Нагадаємо, у спецвипуску Дмитра Комарова "Рік" Президент України Володимир Зеленський показав, які сувеніри та подарунки стоять у його кабінеті на Банковій. 

Також Зеленський до річниці вторгнення Російської Федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе вже понад рік.

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