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Зеленский рассказал подробности расследования по делу одесского военкома

22 июля 2023 21:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский рассказал подробности расследования по делу одесского военкома
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про расследование по делу бывшего одесского военкома. По словам украинского лидера, военком обвиняется в получении взятки нарушении порядка военной службы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

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По словам Зеленского, простое увольнение не может стать исчерпывающим решением ситуации. Государственно бюро расследования и прокуратура активно работают над делом и все доступные детали будут опубликованы для общественности. 

Зеленский указал на то, что идет аудит военных регистрационных и призывных офисов. Любое нарушение в системе военной службы, особенно попытки коррупции, унижает доблесть наших защитников. 

"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение — неизбежна", — добавил он.

Напомним, что одесские правоохранители провели успешную операцию и разоблачили медицинскую работницу, которая злоупотребляла своим положением и требовала взятку за создание неправомерных диагнозов. Врач офтальмологической клиники была задержана, когда уже получила взятку в размере пяти тысяч долларов США.

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