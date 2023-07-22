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Зеленський розповів подробиці розслідування у справі одеського військкома

22 липня 2023 21:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський розповів подробиці розслідування у справі одеського військкома
Президент України Володимир Зеленський. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування у справі колишнього одеського військкома. За словами українського лідера, військом звинувачується в отриманні хабаря в порушенні порядку військової служби.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами Зеленського, просте звільнення не може стати вичерпним вирішенням ситуації. Державне бюро розслідування та прокуратура активно працюють над справою і всі доступні деталі будуть опубліковані для громадськості.

Зеленський вказав на те, що йде аудит військових реєстраційних та призовних офісів. Будь-яке порушення у системі військової служби, особливо спроби корупції, принижує доблесть наших захисників.

"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча", — додав він.

Нагадаємо, що одеські правоохоронці провели успішну операцію та викрили медичну робітницю, яка зловживала своїм становищем та вимагала хабар за створення неправомірних діагнозів. Лікарку офтальмологічної клініки було затримано, коли вона вже отримала хабар у розмірі п'яти тисяч доларів США.

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