Зеленский рассказал о будущем членстве Украины в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что "Украина влияет на силу Европы". По его словам, в этом году пришло время для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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"Заседание Европейского совета — уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза. Повестка дня очевидна — наша защита в этой войне, наш путь к победе, поддержка от наших партнеров, наша поддержка безопасности для них, для всей нашей Европы. Украина влияет на силу Европы — это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", — подчеркнул Зеленский.

Встреча с Майком Пенсом

Он подвел итоги встречи с 48-м вице-президентом США Майком Пенсом. По его словам, поддержка США очень важна для Украины.

"Обсудил с господином Пенсом нашу оборону, наше взаимодействие — с самого начала, с первых дней между украинским и американским народами. Говорили об оружии, о возможностях наших воинов, о наших общих ценностях", — подчеркнул Президент.

Визит Греты Тумберг

Также он вспомнил встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, а именно Гретой Тумберг, Маргот Вальстрем и другими.

"Говорили прежде всего о российском теракте и экоциде на Каховской ГЭС и вообще о работе нашей группы, которая будет заниматься именно теми вопросами, которые напрямую связаны с разрушительным влиянием российской агрессии на природу. Противодействие экоцида — это один из пунктов Украинской формулы мира, и мы должны реализовать каждый ее пункт, все аспекты мира" , — заверил глава государства.

Разговор с Президентом Гватемалы

Кроме того, Зеленскому удалось поговорить с Президентом Гватемалы, а именно, обсудить украинскую формулу мира, сотрудничество с Латинской Америкой и помощь в разминировании.

Встреча с украинскими бизнесменами

"Встреча с представителями нашего бизнеса очень важна, очень содержательна. Я им благодарен. Обсудили то, как стимулировать экономическую активность сейчас, в условиях войны. Говорили о том, как дать больше защиты бизнесу, больше взаимодействия государству и бизнесу. Сейчас первый приоритет — это оборона, и это очевидно. Но и экономика тоже важна», — добавил он.

Благодарность воинам

Зеленский отметил, что подготовлены новые указы о награждении еще 419 украинских военных.

"И, конечно, — наши воины, наша защита. Сегодня в обращении к сообществу Chatham House — это один из ведущих мировых, британских интеллектуальных центров — я рассказал о том, что подготовлены еще три новых указа, очень важные, о награждении наших воинов — 419 воинов. Всего за время полномасштабной войны государственными наградами уже отмечены более 49 тысяч украинцев и украинок!", — сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-вице-президентом Соединенных Штатов Америки, сенатором Майком Пенсом, который первый раз с начала полномасштабной войны посетил Украину. По словам главы государства, наша страна испытывает мощную поддержку от американского народа, президента США Джо Байдена, Конгресса и обеих партий.