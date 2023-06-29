Зеленський розповів про майбутнє членство України в ЄС

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що "Україна впливає на силу Європи". За його словами, цього року настав час для того, аби розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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"Засідання Європейської ради — вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний — наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", — наголосив Зеленський.

Зустріч з Майком Пенсом

Він підбив підсумки зустрічі з 48-м віце-президентом США Майком Пенсом. За його словами, підтримка США є дуже важливою для України.

"Обговорив із паном Пенсом нашу оборону, нашу взаємодію — від самого початку, з перших днів між українським і американським народами. Говорили про зброю, про можливості наших воїнів, про наші спільні цінності", — наголосив Президент.

Візит Грети Тумберг

Також він згадав зустріч й з членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, а саме Гретою Тумберг, Маргот Вальстрем та іншими.

"Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу. Протидія екоциду — це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт, усі аспекти миру", — запевнив глава держави.

Розмова з Президентом Гватемали

Крім того, Зеленському вдалося поговорити з Президентом Гватемали, а саме обговорити українську формулу миру, співпрацю з Латинською Америкою та допомогу у розмінуванні.

Зустріч з українськими бізнесменами

"Зустріч із представниками нашого бізнесу — дуже важлива, дуже змістовна. Я їм вдячний. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз, в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет — це оборона, і це очевидно. Але й економіка — теж важливо", — додав він.

Подяка воїнам

Зеленський зазначив, що підготовлені нові укази про нагородження ще 419 українських військових.

"І, звичайно, — наші воїни, наш захист. Сьогодні у зверненні до спільноти Chatham House — це один із провідних світових, британських інтелектуальних центрів — я розказав про те, що підготовлені ще три нові укази, дуже важливі, про нагородження наших воїнів — 419 воїнів. Загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені понад 49 тисяч українців і українок!", — сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з екс-віце-президентом Сполучених Штатів Америки, сенатором Майком Пенсом, який перший раз від початку повномасштабної війни відвідав Україну. За словами глави держави, наша країна відчуває потужну підтримку від американського народу, Президент США Джо Байдена, Конгресу й обох партій.