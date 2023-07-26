Зеленский рассказал о массированной российской атаке по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередной массированной атаке оккупантов. Он поблагодарил всех воинов противовоздушной обороны за каждую сбитую цель.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.
Российская атака по Украине
"Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет — абсолютное большинство из тех, что были применены против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что наглость этой атаки удалось уничтожить. ПВО — молодцы!" — сказал Зеленский.
Он поблагодарил каждого и каждую, кто бережет украинское небо. По его словам, власть ежедневно работает для того, чтобы у военных было больше возможностей для защиты страны.
Совет Украина — НАТО
Сегодня, 26 июля, состоялось первое экстренное заседание Совета Украина-НАТО.
"Мы договаривались об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и буквально за несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно", — говорит глава государства.
Зеленский добавил, что сегодня были очень неплохие результаты у украинских военных на фронте. Детали будут позже.
Напомним, в Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.
Также мы писали, что сегодня, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
Добавим, в ходе заседания Совета Украина — НАТО Североатлантический Альянс осудил решение России о выходе из "зернового соглашения". Также Североатлантический союз решил усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе.