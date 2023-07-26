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Зеленський розповів про масовану російську атаку по Україні

26 липня 2023 22:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про масовану російську атаку по Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про чергову масовану атаку окупантів. Він подякував всім воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет — абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас. Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО молодці!" — сказав Зеленський.

Він подякував кожному й кожній, хто береже українське небо. За його словами, влада щодня працює для того, щоб у військових було більше можливостей для захисту країни. 

Рада Україна — НАТО

Сьогодні, 26 липня, відбулося перше екстрене засідання Ради Україна — НАТО.
 
"Ми домовлялися про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, і буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно", — каже глава держави.

Зеленський додав, що сьогодні були дуже непогані результати в українських військових на фронті. Деталі будуть згодом.

Нагадаємо, в Україні створять Державний реєстр санкцій. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.

Також ми писали, що сьогодні, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Додамо, під час засідання Ради Україна — НАТО Північноатлантичний Альянс засудив рішення Росії про вихід із "зернової угоди". Також Альянс вирішив посилити спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні.

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