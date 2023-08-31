Зеленский рассказал о новом достижении ВСУ с помощью дальнобойного оружия
В четверг, 31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.
Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях.
Дальнобойное оружие в ВСУ: Зеленский рассказал о достижениях
Сегодня, 31 августа, Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание. По его словам, в Минстратегпроме доложили ему о собственном производстве боеприпасов и рассказали об успешном применении нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров.
Кроме того, глава государства также заслушал доклады:
- Главком — о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных действиях.
- Минобороны — о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных "медеваков".
- Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора".
- МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.
Напомним, 31 августа Владимир Зеленский анонсировал, что на Украине начнут производить артиллерийские системы.