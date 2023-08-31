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Зеленский рассказал о новом достижении ВСУ с помощью дальнобойного оружия

31 августа 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал о новом достижении ВСУ с помощью дальнобойного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.

Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях.

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Сегодня, 31 августа, Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание. По его словам, в Минстратегпроме доложили ему о собственном производстве боеприпасов и рассказали об успешном применении нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров.

Кроме того, глава государства также заслушал доклады:

  • Главком — о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных действиях.
  • Минобороны — о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных "медеваков".
  • Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора".
  • МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский анонсировал, что на Украине начнут производить артиллерийские системы.

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