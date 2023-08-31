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Зеленський розповів про нове досягнення ЗСУ за допомогою далекобійної зброї

31 серпня 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів про нове досягнення ЗСУ за допомогою далекобійної зброї
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

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Сьогодні, 31 серпня, Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. За його словами, у Мінстратегпромі доповіли йому про власне виробництво боєприпасів та розповіли про успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена аж за 700 кілометрів.

Окрім того, глава держави також заслухав доповіді:

  • Головкома — про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії. 
  • Міноборони — про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків".
  • Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору". 
  • МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Нагадаємо, 31 серпня Володимир Зеленський анонсував, що в Україні почнуть виробляти артилерійські системи.

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