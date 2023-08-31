Зеленський розповів про нове досягнення ЗСУ за допомогою далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У четвер, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

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Сьогодні, 31 серпня, Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. За його словами, у Мінстратегпромі доповіли йому про власне виробництво боєприпасів та розповіли про успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена аж за 700 кілометрів.

Окрім того, глава держави також заслухав доповіді:

Головкома — про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії.

Міноборони — про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків".

Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору".

МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Нагадаємо, 31 серпня Володимир Зеленський анонсував, що в Україні почнуть виробляти артилерійські системи.