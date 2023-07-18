Зеленский рассказал, о чем договорился с генсеком ООН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.
Об этом президент написал в Telegram.
О чем Зеленский говорил с генсеком ООН
Зеленский отметил, что с генсеком ООН обсудил "очередную российскую попытку сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка".
"Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация — в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен", — заявил украинский лидер.
По словам президента, черноморская зерновая инициатива нуждается в сохранении.
"Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море", — рассказал Зеленский.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о продлении зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".