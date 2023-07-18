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Зеленский рассказал, о чем договорился с генсеком ООН

18 июля 2023 00:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский рассказал, о чем договорился с генсеком ООН
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.

Об этом президент написал в Telegram.

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Зеленский отметил, что с генсеком ООН обсудил "очередную российскую попытку сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка".

"Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация — в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен", — заявил украинский лидер.

По словам президента, черноморская зерновая инициатива нуждается в сохранении.

"Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море", — рассказал Зеленский.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о продлении зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".

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