Зеленський розповів, про що домовився з генсеком ООН

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.

Про це президент написав у Telegram.

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Зеленський зазначив, що з генсеком ООН обговорив "чергову російську спробу зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація — в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен", — заявив український лідер.

За словами президента, чорноморська зернова ініціатива потребує збереження.

"Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", — розповів Зеленський.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".