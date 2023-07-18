Зеленський розповів, про що домовився з генсеком ООН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.
Про це президент написав у Telegram.
Про що Зеленський говорив із генсеком ООН
Зеленський зазначив, що з генсеком ООН обговорив "чергову російську спробу зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".
"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація — в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен", — заявив український лідер.
За словами президента, чорноморська зернова ініціатива потребує збереження.
"Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".