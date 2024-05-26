Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский рассказал о ситуации в Харькове и призвал предоставить Украине больше ПВО arrow

Зеленский рассказал о ситуации в Харькове и призвал предоставить Украине больше ПВО

26 мая 2024 20:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский рассказал о ситуации в Харькове и призвал предоставить Украине больше ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харькове сегодня весь день продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по полностью сгоревшему гипермаркету. Пока известно о 14 погибших.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении в воскресенье, 26 мая.

Читайте также:

В Харькове разбирают завалы

"Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше — после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших", — отметил глава государства.

Президент также добавил, что число раненых составляет более 40. Он заверил, что каждому предоставляется необходимая медицинская помощь.

"К работам на месте этого российского теракта вовлечены, как и положено, все необходимые службы — сотни людей работают: ГСЧС, полиция, психологи, необходимая техника", — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в ликвидации последствий российских попаданий помогают областные и городские власти.

Реакция международного сообщества

Зеленский также рассказал, что многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей выразили соболезнования Украине и Харькову, а также осудили российский террор.

"И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец-то у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также выразил надежду, что у союзников хватит отваги для принятия превентивных мер по противодействию дальнейшим ударам россиян.

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр".

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

Владимир Зеленский
война
Харьков
Украина
оккупанты
ПВО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы