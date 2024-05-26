Зеленский рассказал о ситуации в Харькове и призвал предоставить Украине больше ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харькове сегодня весь день продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по полностью сгоревшему гипермаркету. Пока известно о 14 погибших.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении в воскресенье, 26 мая.

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"Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше — после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших", — отметил глава государства.

Президент также добавил, что число раненых составляет более 40. Он заверил, что каждому предоставляется необходимая медицинская помощь.

"К работам на месте этого российского теракта вовлечены, как и положено, все необходимые службы — сотни людей работают: ГСЧС, полиция, психологи, необходимая техника", — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в ликвидации последствий российских попаданий помогают областные и городские власти.

Реакция международного сообщества

Зеленский также рассказал, что многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей выразили соболезнования Украине и Харькову, а также осудили российский террор.

"И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец-то у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также выразил надежду, что у союзников хватит отваги для принятия превентивных мер по противодействию дальнейшим ударам россиян.

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр".

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.