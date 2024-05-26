Зеленський розповів про ситуацію в Харкові і закликав надати Україні більше ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Харкові сьогодні увесь день триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, який повністю згорів. Наразі відомо про 14 загиблих.

Про це Зеленський заявив у своєму звернення у неділю, 26 травня.

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"Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим — після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих", — зазначив глава держави

Президент також додав, що число поранених складає більше 40. Він запевнив, що кожному надається необхідна медична допомога.

"До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби — сотні людей працюють: ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка", — додав Зеленський.

Він також наголосив, що у ліквідації наслідків російських влучань допомагають обласна і міська влади.

Реакція міжнародної спільноти

Зеленський також розповів, що багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловили зі співчуття Україні та Харкову, а також засудили російський терор.

"І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст", — підкреслив Зеленський.

Глава держави також висловив сподівання, що у союзників вистачить відваги для вжиття превентивних заходів для протидії подальшим ударам росіян.

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр".

Нагадуємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.