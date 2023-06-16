Зеленский рассказал о тайном "военном кабинете": зачем он собрал командующих

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины.

Сегодня, 16 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета. На нем присутствовали командующие разных направлений боевых действий.

Об этом украинский Президент Владимир Зеленский рассказал во время своего обращения. Сообщает Офис Президента Украины.

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По словам главы государства, на заседании военного кабинета присутствовали генералы Сырский, Тарнавский, Залужный и Шаптала. Также были командиры конкретных направлений активных действий. Правда, каких именно и фамилии командиров Владимир Зеленский не назвал. Пообещал, что сделает это со временем.

Отдельно Зеленский упомянул и о присутствии руководителя украинской разведки Кирилла Буданова.

"И был Буданов… Отдельные шаги", — коротко сообщил Зеленский.

Очевидно, что основная тема, которая обсуждалась на военном кабинете, — это контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

"Наше движение вперед — это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли — это самое важное", — заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Украину приехали несколько африканских лидеров. Владимир Зеленский отметил, что голос Африканского континента должен слышать мир, в частности, когда речь идет о вопросах безопасности и восстановлении реальной силы Устава ООН и всей системы международного права.