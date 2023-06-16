Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів про таємний "військовий кабінет": навіщо він зібрав командувачів arrow

Зеленський розповів про таємний "військовий кабінет": навіщо він зібрав командувачів

16 червня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський розповів про таємний "військовий кабінет": навіщо він зібрав командувачів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 16 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету. На ньому буди присутні командувачі різних напрямків бойових дій. 

Про це український Президент Володимир Зеленський розповів під час свого звернення. Повідомляє Офіс Президента України.

Читайте також:

За словами глави держави, на засіданні військового кабінету були присутні генерали Сирський, Тарнавський, Залужний та Шаптала. Також були командири конкретних напрямків активних дій. Щоправда, яких  саме і прізвища командирів Володимир Зеленский не назвав. Пообіцяв, що зробить це згодом.

Окремо Зеленський згадав і про присутність керівника української розвідки Кирила Буданова. 

"І був Буданов… Окремі кроки", — коротко повідомив Зеленський.

Очевидно, основна тема, яка обговорювалася на військовому кабінеті, — це контрнаступ Збройних Сил України.

"Наш рух уперед — це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі — це найважливіше", — заявив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до України завітала низка африканських лідерів. Володимир Зеленський відзначив, що голос Африканського континенту повинен чути світ, зокрема, коли йдеться про безпекові питання й відновлення реальної сили Статуту ООН та всієї системи міжнародного права.    

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB