Зеленський розповів про таємний "військовий кабінет": навіщо він зібрав командувачів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України.

Сьогодні, 16 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету. На ньому буди присутні командувачі різних напрямків бойових дій.

Про це український Президент Володимир Зеленський розповів під час свого звернення. Повідомляє Офіс Президента України.

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За словами глави держави, на засіданні військового кабінету були присутні генерали Сирський, Тарнавський, Залужний та Шаптала. Також були командири конкретних напрямків активних дій. Щоправда, яких саме і прізвища командирів Володимир Зеленский не назвав. Пообіцяв, що зробить це згодом.

Окремо Зеленський згадав і про присутність керівника української розвідки Кирила Буданова.

"І був Буданов… Окремі кроки", — коротко повідомив Зеленський.

Очевидно, основна тема, яка обговорювалася на військовому кабінеті, — це контрнаступ Збройних Сил України.

"Наш рух уперед — це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі — це найважливіше", — заявив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до України завітала низка африканських лідерів. Володимир Зеленський відзначив, що голос Африканського континенту повинен чути світ, зокрема, коли йдеться про безпекові питання й відновлення реальної сили Статуту ООН та всієї системи міжнародного права.