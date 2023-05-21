Зеленский рассказал об украинской формуле мира на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Об этом сообщил Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Зеленский рассказал, что Украина предложила формулу мира всему миру. Глава государства подчеркнул, что никто не начнет переговоры с РФ, пока оккупанты продолжают войну. По его словам, колонизатор должен уйти.

"Мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать. От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки — мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу", — рассказал Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что формула мира Зеленского уже обсуждается на саммите G7. По его словам, дипломатический диалог продолжается.

"Также во время выступления на сессии саммита стран "Большой семерки" и Украины Президент говорил о глобальном лидерстве демократии. Украина благодарна за оружие и поддержку. И именно Украина демонстрирует сегодня силу демократии", — отметил Ермак.

Он добавил, что истребители F-16 в украинском небе станут историческим моментом всей архитектуры безопасности в Европе и мире.

Напомним, в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

Также мы писали, что вчера, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.

Добавим, вчера Владимир Зеленский встретился практически со всеми представителями стран G7. Уже во второй половине дня Президент Украины провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.