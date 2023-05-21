Зеленський розповів про українську формулу миру на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 в Японії. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Про це повідомив Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Зеленський розповів, що Україна запропонувала формулу миру світові. Глава держави наголосив, що ніхто не розпочне переговори з РФ, поки окупати продовжують війну. За його словами, колонізатор повинен піти.

"Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки — ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу", — розповів Зеленський.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що формула миру Зеленського вже обговорюється на саміті G7. За його словами, дипломатичний діалог продовжується.

"Також під час виступу на сесії саміту країн "Великої сімки" та України Президент говорив про глобальне лідерство демократії. Україна вдячна за зброю та підтримку. І саме Україна демонструє сьогодні силу демократії", — зазначив Єрмак.

Він додав, що винищувачі F-16 в українському небі стануть історичним моментом для всієї архітектури безпеки у Європі та світі.

Нагадаємо, в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

Також ми писали, що вчора, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава української держави взяв участь у саміті "Великої сімки" та провів важливі переговори із стратегічними партнерами України.

Додамо, вчора Володимир Зеленський зустрівся практично з усіма представниками країн G7. Вже в другій половині дня Президент України провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.