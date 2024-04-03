Зеленский рассказал, сколько воздушных целей РФ выпустила по Украине за март

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские оккупанты за март выпустили по Украине более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более трех тысяч управляемых авиабомб. Больше всего от обстрелов захватчиков страдает Харьков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 3 апреля.

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Президент рассказал, что разные города и села Украины ежедневно страдают от российского террора. Захватчики особенно жестоко бьют по прифронтовым территориям и пограничным громадам.

Так, за март Россия выпустила по Украине:

более 400 ракет разных типов,

более 600 "шахедов",

более 3000 управляемых авиабомб.

По словам Зеленского, чаще под плотным огнем врага находится Харьков. Он одна из главных целей оккупантов еще с начала войны.

"Наш Харьков, более чем миллионный город, испытывает удары ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова. Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушение обычных жилых домов", — говорится в сообщении главы государства.

Он подчеркнул, что всего этого может не быть, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасать жизнь украинцев и вернуть безопасность украинским городам.

""Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно — нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, днем 2 апреля российская армия обстреляла село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погиб 58-летний мужчина и получил ранение его 11-летний сын.

Уже на следующий день ребенок умер в больнице.