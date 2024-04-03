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Зеленський розповів, скільки повітряних цілей РФ випустила по Україні за березень

3 квітня 2024 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, скільки повітряних цілей РФ випустила по Україні за березень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти за березень випустили по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад три тисячі керованих авіабомб. Найбільше від обстрілів загарбників страждає Харків.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в середу, 3 квітня. 

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Скільки повітряних цілей РФ випустила по Україні за березень 

Президент розповів, що різні міста і села України щодня потерпають від російського терору. Загарбники особливо жорстоко бʼють по прифронтових територіях та прикордонних громадах. 

Так, за березень Росія випустила по Україні:

  • понад 400 ракет різних типів,
  • понад 600 "шахедів",
  • понад 3 000 керованих авіабомб.

За словами Зеленського, найчастіше під щільним вогнем ворога перебуває Харків. Він одна із головних цілей окупантів ще з початку війни. 

"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", — йдеться у повідомленні глави держави. 

Він наголосив, що усього цього може не бути, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть рятувати життя українців та повернути безпеку українським містам. 

""Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно — потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", — підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, удень 2 квітня російська армія обстріляла село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік та отримав поранення його 11-річний син.

Вже наступного дня дитина померла у лікарні.

Володимир Зеленський
Харків
обстріли
ракети
дрони
війна в Україні
авіабомба

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