Зеленський розповів, скільки повітряних цілей РФ випустила по Україні за березень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські окупанти за березень випустили по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад три тисячі керованих авіабомб. Найбільше від обстрілів загарбників страждає Харків.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в середу, 3 квітня.

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Президент розповів, що різні міста і села України щодня потерпають від російського терору. Загарбники особливо жорстоко бʼють по прифронтових територіях та прикордонних громадах.

Так, за березень Росія випустила по Україні:

понад 400 ракет різних типів,

понад 600 "шахедів",

понад 3 000 керованих авіабомб.

За словами Зеленського, найчастіше під щільним вогнем ворога перебуває Харків. Він одна із головних цілей окупантів ще з початку війни.

"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", — йдеться у повідомленні глави держави.

Він наголосив, що усього цього може не бути, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть рятувати життя українців та повернути безпеку українським містам.

""Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно — потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, удень 2 квітня російська армія обстріляла село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік та отримав поранення його 11-річний син.

Вже наступного дня дитина померла у лікарні.