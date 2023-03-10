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Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

10 марта 2023 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владимир Зеленский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал участникам American Enterprise Institute World Forum о войне, которую начала россия. Он подчеркнул, что ежедневно страна теряет украинских сыновей и дочерей.

Видео из своего выступления Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

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"Каждый день мы теряем украинских сыновей и дочерей в войне, которую Украина не начинала. Людей, которые могли бы быть художниками или политиками, предпринимателями или журналистами, учеными или дипломатами. Кем угодно, но — живыми! Если бы не россия", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это война против свободы. В ее основе — российская ненависть и желание ограбить соседнюю нацию.

Зеленский отметил, что пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву.

"И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим. Вместе с вами. Должно победить право мужчин и женщин быть счастливыми и жить своей жизнью. Должна победить священность семьи, а не какой-то тиранической империи, возможность давать будущее детям, а не какой-то захватнической доктрине. Свобода должна победить", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 10 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он рассказал, чего не хватает военным на фронте.

Также мы писали, что Владимир Зеленский ожидает от июльского Вильнюсского саммита НАТО шагов Альянса навстречу Украине по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если страну пока не берут в Альянс.

Добавим, Зеленский отрицает любую возможную причастность Украины к осенним взрывам на газопроводах "Северного потока". Он считает, что подобная информация может распространяться в целях замедления военной помощи Украине.

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