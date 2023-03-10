Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів учасникам American Enterprise Institute World Forum про війну, яку розпочала росія. Він наголосив, що щодня країна втрачає українських синів та доньок.

Відео зі свого виступу Зеленський опублікував у Telegram-каналі.

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"Щодня ми втрачаємо українських синів і доньок у війні, яку Україна не починала. Людей, які могли би бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами. Ким завгодно, але — живими! Якби не росія", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що це війна проти свободи. В її основі — російська ненависть і бажання пограбувати сусідню націю.

Зеленський зазначив, що поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя та свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву.

"І ми — вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами. Має перемогти право чоловіків і жінок бути щасливими й жити своїм життям. Має перемогти священність родини, а не якоїсь тиранічної імперії, можливість давати майбутнє дітям, а не якійсь загарбницькій доктрині. Свобода має перемогти", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він розповів, чого не вистачає військовим на фронті.

Також ми писали, що Володимир Зеленський очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до Альянсу.

Додамо, Зеленський заперечує будь-яку можливу причетність України до осінніх вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він вважає, що подібна інформація може поширюватися задля сповільнення військової допомоги Україні.