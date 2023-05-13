Зеленский сказал, может ли Папа Франциск быть посредником между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский. Фото: Vatican Media

Президент Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы привлечь Ватикан к украинской формуле мира. По его словам, этот план должен быть только украинским.

Об этом сообщает ANSA.

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"Для меня была честь встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию, война идет в Украине, и план должен быть украинским. Мы очень заинтересованы в том, чтобы привлечь Ватикан к нашей формуле мира", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также поговорил о российском диктаторе Владимире Путине. Зеленский заявил, что Путин — это мелкий руководитель, убивающий не только украинцев, но и свой народ, чтобы защитить свое кресло.

"При всем уважении к Вашему Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир. Мы приглашаем Папу Римского, как и других лидеров, работать для справедливого мира, но сначала мы должны сделать все остальное", — добавил Зеленский.

Он также добавил, что пока нет смысла пытаться вовлечь Россию в диалог. Президент Украины заявил, что Папа Римский не может быть посредником с Путиным.

Напомним, сегодня, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.

Также мы писали, что в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.