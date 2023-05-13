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Зеленський сказав, чи може Папа Франциск бути посередником між РФ і Україною

13 травня 2023 22:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський сказав, чи може Папа Франциск бути посередником між РФ і Україною
Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський. Фото: Vatican Media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений в тому, аби залучити Ватикан до української формули миру. За його словами, цей план повинен бути лише українським.

Про це повідомляє ANSA.

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"Для мене була честь зустрітися з Його Святістю, але він знає мою позицію, війна йде в Україні, і план має бути українським. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб залучити Ватикан до нашої формули миру", — заявив Зеленський.

Український лідер також поговорив про російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський заявив, що Путін — це керівник, який вбиває не лише українців, а й свій народ, щоб захистити своє крісло.

"При всій повазі до Вашої Святості, нам не потрібні посередники, нам потрібен справедливий мир. Ми запрошуємо Папу Римського, як і інших лідерів, працювати для справедливого миру, але спочатку ми повинні зробити все інше", — додав Зеленський.

Він також додав, що наразі немає сенсу намагатися залучити Росію до діалогу. Президент України заявив, що Папа Римський не може бути посередником з Путіним.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.

Також ми писали, що у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.

Додамо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

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