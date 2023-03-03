Зеленский и Левитс почтили память павших военных ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, президент Латвии Эгилс Левитс и его жена Андра Левите почтили память павших героев.
Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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"Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее. Вечная память и слава нашим воинам!", — написал Зеленский.
Напомним, 2 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе встречи обсуждалась ситуация на фронте.
Также мы писали, что Владимир Зеленский провел первый разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и "формулу мира".
Добавим, бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин был назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского. Камышин будет работать на этом посту внештатно.