Зеленский и Левитс почтили память павших военных ВСУ

Президенты и первые леди Украины и Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, президент Латвии Эгилс Левитс и его жена Андра Левите почтили память павших героев.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее. Вечная память и слава нашим воинам!", — написал Зеленский.

Напомним, 2 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе встречи обсуждалась ситуация на фронте.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел первый разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и "формулу мира".

Добавим, бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин был назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского. Камышин будет работать на этом посту внештатно.