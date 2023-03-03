Зеленський та Левітс вшанували пам'ять полеглих військових ЗСУ

Президенти та перші леді України й Латвії

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, президент Латвії Егілс Левітс та його дружина Андра Левіте вшанували пам'ять полеглих героїв.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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"Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє. Вічна пам’ять і слава нашим воїнам!", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 2 березня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі обговорювалася ситуація на фронті.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Політики обговорили подальшу підтримку України та "формулу миру".

Додамо, колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишин був призначений радником Президента України Володимира Зеленського. Камишин працюватиме на цій посаді позаштатно.