Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский в новом обращении назвал, сколько детей погибло в результате войны arrow

Зеленский в новом обращении назвал, сколько детей погибло в результате войны

4 июня 2023 20:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько детей погибло в результате войны — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по Днепропетровщине, в результате которого погиб 2-летний ребенок. Всего с начала войны погибли 485 детей.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Реальная цифра погибших детей больше

Украинский лидер выразил свои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесли российские удары.

Он заявил, что известно о гибели 485 детей с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, реальная цифра гораздо больше.

"Российский террор унес жизни сотен наших детей, и только за время от 24 февраля, за время полномасштабной войны точно известно о гибели 485 детишек. Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число больше", — сказал лидер в обращении.

Сколько детей депортировано в Россию

Президент Украины сказал, что известно о 19 505 депортированных украинских детях в Россию, из них удалось вернуть только 371 ребенка.

"По состоянию на сегодняшний день благодаря разным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор — у врага. Их мы всех должны вернуть", — говорится в обращении.

День памяти детей, погибших из-за войны

Украинский лидер добавил, что сегодня в государстве — День памяти детей, погибших в результате российской агрессии, начиная с 2014 года. Он заверил, что каждый причастный будет наказан.

Напомним, что в Харькове Елена Зеленская открыла памятник детям, погибшим в результате войны.

Добавим, что сегодня в Одессе почтили память погибших 23 апреля прошлого года. В это время российская ракета попала в жилищный комплекс "Тирас" и отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас