Сколько детей погибло в результате войны — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по Днепропетровщине, в результате которого погиб 2-летний ребенок. Всего с начала войны погибли 485 детей.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Реальная цифра погибших детей больше

Украинский лидер выразил свои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесли российские удары.

Он заявил, что известно о гибели 485 детей с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, реальная цифра гораздо больше.

"Российский террор унес жизни сотен наших детей, и только за время от 24 февраля, за время полномасштабной войны точно известно о гибели 485 детишек. Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число больше", — сказал лидер в обращении.

Сколько детей депортировано в Россию

Президент Украины сказал, что известно о 19 505 депортированных украинских детях в Россию, из них удалось вернуть только 371 ребенка.

"По состоянию на сегодняшний день благодаря разным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор — у врага. Их мы всех должны вернуть", — говорится в обращении.

День памяти детей, погибших из-за войны

Украинский лидер добавил, что сегодня в государстве — День памяти детей, погибших в результате российской агрессии, начиная с 2014 года. Он заверил, что каждый причастный будет наказан.

Напомним, что в Харькове Елена Зеленская открыла памятник детям, погибшим в результате войны.

Добавим, что сегодня в Одессе почтили память погибших 23 апреля прошлого года. В это время российская ракета попала в жилищный комплекс "Тирас" и отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан.