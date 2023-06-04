Скільки дітей загинуло внаслідок війни — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Дніпропетровщині, внаслідок якого загинула 2-річна дитина. Усього від початку війни загинуло 485 дітей.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Реальна цифра загиблих дітей більша

Український лідер висловив свої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари.

Він заявив, що відомо про загибель 485 дітей з початку повномасштабного вторгнення. Утім, реальна цифра значно більша.

"Російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитинки. На жаль, справжнє число більше", — сказав лідер у зверненні.

Скільки дітей депортовано до Росії

Президент України сказав, що відомо про 19 505 депортованих українських дітей до Росії, з них вдалося повернути лише 371 дитину.

"Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації. Притому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі — у ворога. Яких ми всіх маємо повернути", — йдеться у зверненні.

День пам'яті дітей, які загинули через війну

Український лідер додав, що сьогодні у державі — День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року. Він запевнив, що кожен причетний буде покараний.

Нагадаємо, що у Харкові Олена Зеленська відкрила пам'ятник дітям, які загинули внаслідок війни.

Додамо, що сьогодні в Одесі вшанували памʼять загиблих 23 квітня минулого року. Саме тоді російська ракета влучила у житловий комплекс "Тірас" та відібрала життя тримісячної Кіри Глодан.