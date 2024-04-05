Зеленский в вечернем обращении подвел итоги визита на Черниговщину

Президент Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Черниговской области. В ходе визита он ознакомился с докладами руководства области о ситуации в регионе.

Итоги визита глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении .

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"Во всех приграничных районах проблематика одинакова. Постоянные российские издевательства - обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей пограничных общин Черниговщины, терпящих постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год. Не жалеют ", - говорит он.

Глава государства также заявил, что поставил задачу разминировать регион для аграрных работ.

"Добавим скорости разминированию аграрной земли - то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины" , - сказал он.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский проверил строительство фортификаций в Черниговской области.

Также глава государства ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против 86 компаний и семи физических лиц, в том числе иностранных граждан.