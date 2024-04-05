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Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Чернігівщину

5 квітня 2024 18:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Чернігівщину
Президент Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом у Чернігівській області. Під час візиту він ознайомлювався з доповідями керівництва області про ситуацію в регіоні.

Підсумки візиту глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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"У всіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання — обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють", — каже він.

Глава держави також заявив, що поставив задачу розмінувати регіон для аграрних робіт.

"Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі — те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Чернігівській області. 

Також глава держави увів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб, зокрема — іноземних громадян. 

Володимир Зеленський
Україна
Чернігівська область
аграрії
розмінування
війна в Україні

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