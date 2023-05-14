Зеленский в Италии рассказал, что означает победа для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В интервью итальянским СМИ Президент Украины эмоционально ответил, что такое победа. Владимир Зеленский подчеркнул, что деоккупации будет недостаточно для украинцев, которые потеряли на войне очень многое, в том числе и своих детей.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для итальянской телепрограммы Porta a Porta.

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Зеленский дал интервью итальянской телепрограмме. Он эмоционально ответил, что такое победа для украинцев.

"Я знаю людей, которые говорили, обращаясь ко мне, — я награждал их детей посмертно. Они говорили: "Мы вас очень просим: не только наша родная земля. Не извиняйте. Те, кто отдавал приказы, должны ответить. Мы хотим суда", — сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что победа для Украины — это не только освобождение от российских оккупантов всех своих территорий, но и привлечение к справедливой ответственности всех виновных в преступлении агрессии против нашего государства.

Напомним, что вчера, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Президент Владимир Зеленский подвел итог своей поездки в Италию. По его словам, Украина станет еще крепче.