Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський в Італії розповів, що означає перемога для України arrow

Зеленський в Італії розповів, що означає перемога для України

14 травня 2023 08:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський в Італії розповів, що означає перемога для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В інтерв’ю італійським ЗМІ Президент України емоційно відповів, що таке перемога. Володимир Зеленський наголосив, що деокупації буде недостатньо для українців, які втратили на війні дуже багато чого, зокрема і своїх дітей.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для італійської телепрограми Porta a Porta.

Читайте також:

Зеленський про перемогу для українців

Зеленський дав інтерв'ю італійській телепрограмі. Він емоційно відповів про те, що таке перемога для українців.

"Я знаю людей, які казали, звертаючись до мене, — я нагороджував їхніх дітей посмертно. Вони говорили: "Ми вас дуже просимо: не тільки наша рідна земля. Не пробачайте. Ті, хто віддавав накази, повинні відповісти. Ми хочемо суду", — сказав Володимир Зеленський.

​​Також він додав, що перемога для України — це не лише звільнення від російських окупантів усіх своїх територій, а й притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії проти нашої держави. 

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до Італії. За його словами, Україна стане ще міцнішою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB