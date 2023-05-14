Зеленський в Італії розповів, що означає перемога для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

В інтерв’ю італійським ЗМІ Президент України емоційно відповів, що таке перемога. Володимир Зеленський наголосив, що деокупації буде недостатньо для українців, які втратили на війні дуже багато чого, зокрема і своїх дітей.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для італійської телепрограми Porta a Porta.

Читайте також:

Зеленський про перемогу для українців

Зеленський дав інтерв'ю італійській телепрограмі. Він емоційно відповів про те, що таке перемога для українців.

"Я знаю людей, які казали, звертаючись до мене, — я нагороджував їхніх дітей посмертно. Вони говорили: "Ми вас дуже просимо: не тільки наша рідна земля. Не пробачайте. Ті, хто віддавав накази, повинні відповісти. Ми хочемо суду", — сказав Володимир Зеленський.

​​Також він додав, що перемога для України — це не лише звільнення від російських окупантів усіх своїх територій, а й притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії проти нашої держави.

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до Італії. За його словами, Україна стане ще міцнішою.