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Зеленский выбил из Шольца дополнительные Patriot'ы

12 июля 2023 12:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский выбил из Шольца дополнительные Patriot'ы
Встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца на саммите НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский и Олаф Шольц договорились о поставках Германией в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства поблагодарил Германию за готовность к долгосрочной поддержке Украины.

Об этом президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.

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О чем договорились

Владимир Зеленский и Олаф Шольц провели встречу в Вильнюсе на полях саммита НАТО.

Предметом переговоров лидеров двух стран являлись гарантии безопасности для Украины.

Зеленский сообщил о договоренности по поставке Украине дополнительных пусковых установок Patriot и ракет к ним.

Эту военную технику передаст именно Германия.

"Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!" — подчеркнул глава Украинского государства.

Благодарность Берлину

Владимир Зеленский отметил благодарность Германии за готовность к долговременной поддержке Украины.

"Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", — заявил Президент Украины.

Зеленский о встрече с Шольцом
Зеленский о встрече с Шольцом

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил в комментарии Новини.LIVE, что Украина значительно приблизились к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь и уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО.

А вот шансы на получение приглашения на вступление в НАТО у Украины будут уже на Вашингтонском саммите, который пройдет в апреле следующего года.

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