Зеленський вибив із Шольца додаткові Patriot'и

Зустріч Володимира Зеленського і Олафа Шольца на саміті НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman

Володимир Зеленський і Олаф Шольц домовилися про постачання Німеччиною до України додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави подякував Німеччині за готовність до довгострокової підтримки України.

Про це Президент України повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Про що домовилися

Володимир Зеленський і Олаф Шольц провели зустріч у Вільнюсі, на полях саміту НАТО.

Предметом переговорів лідерів двох країн були гарантії безпеки для України.

Зеленський повідомив про домовленість щодо постачання Україні додаткових пускових установок Patriot та ракет до них.

Цю військову техніку передасть саме Німеччина.

"Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!" — наголосив глава Української держави.

Подяка Берліну

Володимир Зеленський наголосив на вдячності Німеччині за готовність до довготривалої підтримки України.

"Тривалі програми підтримки — це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", — заявив Президент України.

Зеленський про зустріч із Шольцом

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив у коментарі Новини.LIVE, що Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу та вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО.

А от шанси на отримання запрошення на вступ до НАТО Україна матиме вже на Вашингтонському саміті, який пройде наступного року у квітні.